Apariție surpriză în timp ce Trump și Modi discutau la telefon. Cine a intervenit în timpul convorbirii

Donald Trump și Narendra Modi au avut vineri o convorbire telefonică despre criza din Iran, conform Clash Report care, pe platforma X, citează New York Times. La un moment dat, miliardarul Elon Musk s-a alăturat pe neașteptate discuției.

Prezența lui Musk este neobișnuită, deoarece cetățenii care nu ocupă poziții oficiale rareori participă la convorbirile dintre liderii mondiali. Apariția demonstrează că relațiile dintre Trump și Musk s-au îmbunătățit semnificativ.

Discuția s-a concentrat pe controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.