Avertismentul lui Kelemen Hunor: „La alegeri anticipate, AUR ar lua un scor aproape de 50%”

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat joi, postului Europa FM. El a fost întrebat ce se va întâmpla la alegerile de peste trei ani.

„Dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor aproape de 50%” … ce se va întâmpla în 2028 eu nu pot să vă spun, sper să nu (să nu ia AUR 50% n.r.)”, a declarat preşedintele UDMR.

El a explicat că lipsa de încredere a populaţiei în politicieni este explicaţia pentru creşterea AUR.

„Ei sunt in opoziţie şi cresc făcând nimic (…) Simion este mai liniştit în Parlament decât era înainte”, a precizat Kelemen Hunor.