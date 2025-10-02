Prima pagină » Politic » Avertismentul lui Kelemen Hunor: „La alegeri anticipate, AUR ar lua un scor aproape de 50%”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul organizării unor alegeri anticipate AUR ar lua un scor aproape de 50%. În opoziţie, ei cresc făcând nimic, a avertizat şeful UDMR, referindu-se şi la alegerile pentru Primăria Bucureşti.
Foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Petru Mazilu
02 oct. 2025, 19:13, Politic

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat joi, postului Europa FM. El a fost întrebat ce se va întâmpla la alegerile de peste trei ani.

„Dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor aproape de 50%” … ce se va întâmpla în 2028 eu nu pot să vă spun, sper să nu (să nu ia AUR 50% n.r.)”, a declarat preşedintele UDMR.

El a explicat că lipsa de încredere a populaţiei în politicieni este explicaţia pentru creşterea AUR.

„Ei sunt in opoziţie şi cresc făcând nimic (…) Simion este mai liniştit în Parlament decât era înainte”, a precizat Kelemen Hunor.