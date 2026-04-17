Avertismentul unui lider european: Tot ceea ce încercăm să facem este subminat de social media

Un lider european a lansat un avertisment dur privitor la efectele asupra societății, mai ales asupra copiilor, provocate de rețelele de socializare. Tot ceea ce încercăm să facem este subminat de social media, a spus politicianul.
premierul spaniol Pedro Sánchez/sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 18:58, Politic

Premierul spaniol Pedro Sánchez este liderul european care a tras semnalul de alarmă, potrivit Clash Report.

Accesul tinerilor la conținut pornografic, astăzi, în Spania, vârsta medie este de 11 ani. Minorii nu caută acest lucru, dar aceste platforme îi expun la conținut violent și pornografic, care transformă femeile în obiecte. Tot ceea ce încercăm să realizăm offline este subminat de ceea ce este, astăzi, un fel de stat eșuat: rețelele de socializare”, a declarat șeful guvernului spaniol.

El a făcut declarația vineri, în timpul unei conferințe de presă dedicată vizitei în Spania a președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Și liderul sud-american a vorbit despre pericolele care pândesc societățile.

„Trebuie să consolidăm democrația în lume pentru a nu permite involuții. Pentru că atunci când există involuții, avem un Hitler, avem nazism, avem fascism”, a declarat Lula.

Lula și Sánchez s-au întâlnit vineri la un fost palat regal din Barcelona pentru a semna acorduri privitoare la economie, tehnologie și politicile sociale. Sâmbătă, ei se vor întâlni cu alți lideri mondiali în cadrul unor conferințe despre problemele globale actuale.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
Gandul
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Hidroelectrica a fost pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați, acuză vicepremierul Oana Gheorghiu: „Cine spune că ne vindem țara e ticălos”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor