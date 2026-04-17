Avertismentul unui lider european: Tot ceea ce încercăm să facem este subminat de social media

Premierul spaniol Pedro Sánchez este liderul european care a tras semnalul de alarmă, potrivit Clash Report.

Accesul tinerilor la conținut pornografic, astăzi, în Spania, vârsta medie este de 11 ani. Minorii nu caută acest lucru, dar aceste platforme îi expun la conținut violent și pornografic, care transformă femeile în obiecte. Tot ceea ce încercăm să realizăm offline este subminat de ceea ce este, astăzi, un fel de stat eșuat: rețelele de socializare”, a declarat șeful guvernului spaniol.

El a făcut declarația vineri, în timpul unei conferințe de presă dedicată vizitei în Spania a președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Și liderul sud-american a vorbit despre pericolele care pândesc societățile.

„Trebuie să consolidăm democrația în lume pentru a nu permite involuții. Pentru că atunci când există involuții, avem un Hitler, avem nazism, avem fascism”, a declarat Lula.

Lula și Sánchez s-au întâlnit vineri la un fost palat regal din Barcelona pentru a semna acorduri privitoare la economie, tehnologie și politicile sociale. Sâmbătă, ei se vor întâlni cu alți lideri mondiali în cadrul unor conferințe despre problemele globale actuale.