Băsescu, despre guvernul Veștea: Nu are cum să treacă. Nicușor Dan ar putea fi nevoit să facă o nouă nominalizare

Într-o intervenție marți seara la B1 TV, fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că guvernul Veștea nu va reuși să treacă de votul Parlamentului, invocând pozițiile exprimate de liderii formațiunilor parlamentare.

„În mod normal, nu are cum să treacă. Eu, de la desemnare, când am aflat despre nominalizarea domnului Veștea, am spus că nu va trece. Și acum sunt convins că nu are cum să treacă. Sigur, comportamentul meu este de om normal care ia în considerare declarațiile liderilor partidelor parlamentare”, a declarat Traian Băsescu.

El a mai sugerat că a sugerat că o eventuală susținere din partea unor formațiuni aflate în afara negocierilor ar putea modifica ecuația parlamentară.

„Altfel ar putea să treacă, pur și simplu, cu partide excluse, să zicem, din combinații cum ar fi partidele extremiste”, a spus Băsescu.

Băsescu: Nicușor Dan va trebui să facă o nouă nominalizare

În opinia sa, în cazul în care Cabinetul propus nu va obține votul de învestitură în Parlament, președintele Nicușor Dan va fi nevoit să reia procedura, pentru a treia oară, de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier.

„Părerea mea este că nu are cum să treacă acest guvern și Nicușor Dan va trebui să facă o a treia nominalizare. Problema este, și aici e foarte important, dacă domnul Veștea va abandona mandatul înainte de a se duce în Parlament sau dacă va merge să ia un vot în Parlament și să nu treacă”, a explicat Băsescu.

Fostul șef al statului a mai punctat și faptul că respingerea Guvernului Veștea în Parlament ar putea reprezenta un pas important în direcția declanșării mecanismului constituțional care poate duce la alegeri anticipate.

„Atunci diferența este uriașă. Atunci se declanșează practic și procedura de intrare în condițiile de alegere anticipate. Pentru că ar mai trebui o singură nominalizare care să cadă în Parlament”, a conchis Băsescu.