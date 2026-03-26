Békési Csaba, noul președinte al ANPC: „Un rol pe care îl onorez cu întreaga mea pregătire profesională”

„Preluarea mandatului de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor înseamnă asumarea, cu seriozitate și determinare, a rolului de garant al drepturilor consumatorilor, un rol pe care îl onorez cu întreaga mea pregătire profesională.

Domeniul public face parte integrantă din parcursul meu profesional, fiind marcat de o interacțiune constantă cu cetățenii și de o preocupare susținută pentru înțelegerea nevoilor și, mai ales, a așteptărilor acestora”, a declarat Csaba într-un comunicat publicat, joi, de ANPC.

Potrivit Gândul, Csaba este fostul director AJOFM Bihor, funcție pe care a ocupat-o din 2013.

Acesta este membru al PSD. Csaba este licențiat în domeniul Economic, a absolvit două programe de masterat în Gestiunea Întreprinderilor / Economie Socială, dar și Științe Socio – Umane. De asemenea, acesta are și un doctorat în Sociologie, toate programele de studiu fiind absolvite la Universitatea din Oradea, acolo unde este și lector.

De asemenea, acesta are și experiență în mediul privat, fiind fost Director Economic și Resurse Umane al unei firme de transport din Bihor.

„Experiența acumulată până în prezent s-a construit prin îndrumare, atât primită, cât și oferită. Cred că relevanța unei instituții publice derivă din capacitatea sa de a răspunde nevoilor comunității”, a declarat Békési Csaba.

Oficialul a precizat că speră că activitatea instituției pe care o îndrumă „să depășească caracterul punitiv” și să se orienteze spre „o acțiune proactivă de remediere a disfuncționalităților”, care să stimuleze un „grad de conformitate în mediul economic, printr-o abordare echilibrată”.

„Îmi propun ca această implicare să fie nu doar declarativă, ci și vizibilă, astfel încât eforturile colegilor din cadrul ANPC să fie resimțite în mod pozitiv de către întreaga societate”, a declarat Csaba.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a semnat, luni, 23 martie, documentul de numire în funcție a noului președinte ANPC, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.