Bogdan Ivan, despre salariile din companiile de stat: E nevoie ca oamenii care conduc să fie bine remunerați

„E o perioadă grea pentru România și ca să ai oameni care să facă investiții strategice, cum sunt cei care conduc companiile din energie, care în ultimii trei ani au reușit să capitalizeze foarte mult aceste companii, care au reușit să ajungă campioni pe bursa de valori București, care au atras sute de milioane de euro din investiții străine, cred că e nevoie ca acei oameni să fie foarte bine remunerați, dar într-o formă în care să ținem cont de solidaritatea pe care trebuie să o arătăm cu toții în această perioadă de deficit bugetar excesiv al României”, a declarat Bogdan Ivan, într-o conferință.

Ivan a explicat limitele salariale: „În momentul de față, sau până la pachetul 2, care modifică ordonanța 109, salariile erau de maxim 6 salarii brute pe ramură, care diferă între apărare, gaze naturale sau energie electrică. Acum sunt limitate la 5 salarii pe ramură. Componenta variabilă este limitată la 2 salarii pe ramură”.

Totodată, întrebat despre conducerea executivă a companiei RomGaz, care a informat Guvernul că nu ar fi de acord cu scăderea salariilor prevăzută în proiectul care modifică legea guvernanței corporative, ministrul a spus: „Știu nemulțumirea lor, am discutat cu ei și când se creează acest nou cadru, am discutat cu ei și după, am făcut o analiză pe care am prezentat-o Coaliției pentru poziții similare ale directoratelor, companiilor de utilități publice sau din domeniul energiei din alte state membre ale Unii Europene într-o analiză comparativă profit, cifră de afaceri venituri. Sunt convins că și ei au înțeles acest lucru. (…) Eu sunt mulțumit de modul în care cei doi manageri își fac treaba în momentul de față. Cifrele economice arată un nivel fără precedent… arată investiții de miliarde de euro, inclusiv în proiectul Neptun Deep și eu sunt mulțumit de modul în care gestionează activitatea acestei companii”.