Bogdan Ivan, discuții cu FMI despre eliminarea plafonării prețurilor la energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru a analiza politicile energetice românești și impactul acestora asupra economiei naționale, cu accent pe eliminarea plafonării prețurilor la energie.

„Am avut o discuție consistentă cu delegația FMI, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei și impactul lor asupra economiei României”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Discuțiile s-au concentrat asupra efectelor eliminării plafonării prețurilor la energie implementată la 1 iulie. „Am analizat efectele eliminării plafonării prețurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate prețuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influențează competitivitatea Economiei, dar și despre modul în care, pe o piață complet liberalizată, operatorii încep să scadă prețurile pentru a atrage clienți”, a explicat Ivan.

Piața energetică româna începe să se adapteze la noile condiții, cu oferte sub fostul plafon. „Sunt deja 3 oferte comerciale în piață cu un preț mai mic de 1,3 lei/kWh, valoarea la care era plafonat prețul până la 1 iulie. Cel mai bun mecanism de reglare rămâne o piață funcțională și eficientă”, a precizat ministrul Energiei.

„În acest sens, integrarea României în Piața Unică de Energie a Uniunii Europene și creșterea gradului de interconectare cu statele vecine sunt esențiale pentru stabilitate și pentru scăderea prețurilor la energie”, a adăugat ministrul.

Ivan a evidențiat și rezultatele companiilor de stat din energie în dialogul cu FMI. „În context, am evidențiat performanța companiilor de stat din domeniul energiei. Cele mai importante sunt listate la bursă și demonstrează constant rezultate foarte bune – un semn clar că transparența și guvernanța corectă aduc valoare economiei și siguranță pentru români”, a subliniat Ivan.

„Continuăm să lucrăm împreună, cu partenerii noștri internaționali și cu toți actorii din piață, pentru o piață de energie stabilă, competitivă și benefică pentru fiecare român”, a conchis ministrul Energiei.