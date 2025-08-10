Bolojan, despre reforma în administrația publică: E foarte posibil să avem reduceri de personal

Premierul a vorbit la Antena 3 CNN despre al doilea pachet al măsurilor adoptate de Guvern.

„Al doilea pachet va avea efecte, poate nu imediate, dar începând de anul viitor, efectele lui se vor vedea și vine să răspundă problemelor majore pe care le avem, care sunt legate de deficitul bugetar, de criza bugetară”, a declarat Bolojan. Premierul a spus că este vorba de veniturile prea puține pe care le încasăm, cheltuieli prea mari pe care am ajuns să le facem, și de investițiile mari pe care le-am semnat și pe care nu le mai putem finanța în ritmul în care s-ar dori.

El spune că pe categoria de cheltuieli sunt două pachete importante.

„Este vorba de pachetul pe administrația publică locală și de pachetul pe sănătate, unde încercăm să facem ca aceste zone să fie gestionate mai eficient, să avem cheltuieli mai mici în administrația publică locală, sume mai mici care sunt direcționate de la statul român pentru funcționarea administrației și în același timp să avem servicii mai bune”, a spus premierul.

Întrebat dacă vor fi concedieri, Ilie Bolojan a spus: „Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală, și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal”.