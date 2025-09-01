Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților

„Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, înțelegem contribuția lor majoră în societate, dar în același timp trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani. O pensie media în magistratură trece de valoarea de 24.000 lei. Dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere. Prin reforma pe care o propunem va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni”, a spus premierul în ședința comunîă a Camerei Deputaților și Senatului.

El spune că, până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, iar acum procentul a fost plafonat la 70% din venitul net pe ultima lună: „Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie conform normelor internaționale sau Constituției”.

„Am văzut protestele magistraților și vreau să fie limpede că nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate și pentru încrederea în justiție. Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept, iar respectul nostru pentru ea nu este în discuție”, a mai spus Ilie Bolojan.