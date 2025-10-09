Bolojan: Dobânzile la credite plătite de România au tendință de scădere

Întrebat la B1 dacă îl preocupă creșterea dobânzilor, premierul a spus că acestea sunt un efect al realității din piață: „Cu cât o țară are un nivel de încredere mai ridicat pe piețele externe, cu cât își gestionează mai bine cheltuielile bugetare, cu cât are o economie mai sănătoasă, cu atât are dobânzi mai mici. Ele țin cont și de inflație, în mod evident. Deci nivelul dobânzilor este un efect combinat al încrederii într-o țară, al puterii economiei, al inflației.

El susține că măsurile luate „au generat o ușoară contracție economică, pentru că atunci când crește TVA, când scad anumite venituri salariale chiar în sectorul bugetar, acest lucru are un efect de deconstrângere și nu îl puteam evita. Nu existau niciun fel de soluții magice care să nu aibă aceste efecte”.

Premierul spune că, dacă România reduce cheltuielile în următoarele luni, de anul viitor lucrurile se vor îndreapta: „Asta înseamnă că va scădea inflația înspre jumătatea anului viitor destul de mult și vom vedea o stabilizare a lucrurilor”.

El spune că primele efecte ale măsurilor se văd: „Deja dobânzile pe care le plătește România pentru creditele pe care le contractează au scăzut, sunt într-o tendință de scădere. Asta se vede și din informațiile publice pe care le va asigura Ministerul de Finanțe în perioada următoare se vede această tendință”.