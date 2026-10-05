Bolojan, după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a spus că, după nominalizarea viitorului premier, conducerea PNL va analiza „cât se poate de serios” posibilitățile de a evita continuarea crizei politice.

„După ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic, care nu este benefic pentru țara noastră”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: România are nevoie de un guvern care să țină sub control cheltuielile

Ilie Bolojan a spus că viitorul Executiv va trebui să rezolve problemele urgente privind funcționarea statului, inclusiv rectificarea bugetară, și să ia măsuri pentru menținerea deficitului în limitele asumate.

El a subliniat că România are nevoie „nu de orice fel de guvern”, ci de unul care să mențină echilibrele bugetare și să pregătească anul 2027.

„Este foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci un guvern care va menține echilibrele noastre bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care îl conduc și l-am condus în această perioadă. E vorba de deficite și de datorii”, a spus președintele PNL.

Bolojan a atras atenția că problema nu este doar nivelul datoriei publice raportat la PIB, ci ritmul în care aceasta a crescut în ultimii ani.

„Nu neapărat datoria României este o problemă ca procent din PIB, ci viteza mare de creștere a acesteia în ultimii ani, ceea ce arată incapacitatea noastră de a menține controlul bugetelor. Și asta va fi un lucru important și în anii următori, pentru că, dacă nu se va reintroduce disciplina financiară, așa cum am introdus-o în această perioadă, și nu va fi menținută, costurile sociale pe care le-au suportat toți românii în această perioadă vor fi anulate, practic, și ne vom întoarce de unde am plecat”, a subliniat Ilie Bolojan.