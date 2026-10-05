Prima pagină » Politic » Bolojan, după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție

Bolojan, după consultările de la Cotroceni: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că PNL nu va intra într-un guvern alături de PSD. El a precizat însă că liberalii vor analiza situația după ce președintele va desemna un candidat pentru funcția de premier, pentru a vedea dacă poate fi evitată prelungirea blocajului politic.
Zelenski, despre atacul asupra navei din Marea Neagră: „Un atac oribil, comis de două drone rusești”
Zelenski, despre atacul asupra navei din Marea Neagră: „Un atac oribil, comis de două drone rusești”
Reacția AUR, după gestul îndepărtat împotriva lui Cristian Tudor Popescu: Condamnăm violența. Trebuie privite cauzele, nu doar efectele
Reacția AUR, după gestul îndepărtat împotriva lui Cristian Tudor Popescu: Condamnăm violența. Trebuie privite cauzele, nu doar efectele
Ce au discutat liderii AUR cu Nicușor Dan. Dungaciu: Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic
Ce au discutat liderii AUR cu Nicușor Dan. Dungaciu: Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic
Au început consultările pentru formarea guvernului | Grindeanu: Nominalizarea sunt eu. PSD vrea să fie „parte a soluției” | Bolojan: Nu vom fi într-o guvernare cu PSD | Delegația AUR, fără George Simion
Au început consultările pentru formarea guvernului | Grindeanu: Nominalizarea sunt eu. PSD vrea să fie „parte a soluției” | Bolojan: Nu vom fi într-o guvernare cu PSD | Delegația AUR, fără George Simion
Sorin Grindeanu: PSD a solicitat mandat de prim-ministru, iar propunerea sunt eu
Sorin Grindeanu: PSD a solicitat mandat de prim-ministru, iar propunerea sunt eu
Iulian Moşneagu
05 oct. 2026, 15:49, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni, și anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a spus că, după nominalizarea viitorului premier, conducerea PNL va analiza „cât se poate de serios” posibilitățile de a evita continuarea crizei politice.

„După ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic, care nu este benefic pentru țara noastră”, a afirmat Bolojan.

Bolojan: România are nevoie de un guvern care să țină sub control cheltuielile

Ilie Bolojan a spus că viitorul Executiv va trebui să rezolve problemele urgente privind funcționarea statului, inclusiv rectificarea bugetară, și să ia măsuri pentru menținerea deficitului în limitele asumate.

El a subliniat că România are nevoie „nu de orice fel de guvern”, ci de unul care să mențină echilibrele bugetare și să pregătească anul 2027.

„Este foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci un guvern care va menține echilibrele noastre bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care îl conduc și l-am condus în această perioadă. E vorba de deficite și de datorii”, a spus președintele PNL.

Bolojan a atras atenția că problema nu este doar nivelul datoriei publice raportat la PIB, ci ritmul în care aceasta a crescut în ultimii ani.

„Nu neapărat datoria României este o problemă ca procent din PIB, ci viteza mare de creștere a acesteia în ultimii ani, ceea ce arată incapacitatea noastră de a menține controlul bugetelor. Și asta va fi un lucru important și în anii următori, pentru că, dacă nu se va reintroduce disciplina financiară, așa cum am introdus-o în această perioadă, și nu va fi menținută, costurile sociale pe care le-au suportat toți românii în această perioadă vor fi anulate, practic, și ne vom întoarce de unde am plecat”, a subliniat Ilie Bolojan.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ce pățește corpul dacă nu bei apă timp de 24, 48 sau 72 de ore. Semnele care arată că deshidratarea devine periculoasă
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor