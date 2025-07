Bolojan: Pe ordinea de zi a Ecofin este o evaluare a României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că nu a fost timp pentru o altă abordare a măsurilor de austeritate, pentru că deja ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a plecat la Bruxelles pentru că pe ordinea de zi a Ecofin este o evaluare a modului în care Români își respectă angajamentele economice

Bolojan a spus că an de zile, țara noastră a cheltuit mult mai mult decât și-ar fi putut permite.

„Dacă ar fi să fac un calcul simplu, la fiecare 100 de lei care a fost încasat de la cetățenii țării noastre sub formă de taxe și de impozite, noi am cheltuit 132 de lei. Și deci am cheltuit cu 30% mai mult decât ne puteam permite, an de an. Acești bani s-au dus parte pe cheltuieli de salarii, parte pe pensii, parte pe investiții, parte pe funcționarea defectuoasă a statului. Una peste alta, ca să acoperim aceste deficite, care la nivelul unui an, cum a fost, de exemplu, anul trecut, înseamnă 30 de miliarde de euro, a trebuit să luăm împrumuturi, luăm în continuare împrumuturi, pentru că nu putem anula aceste deficite de pe o zi pe o altă, că ar trebui să blocăm practic totul. Și asta a însemnat dobânzi tot mai mari, pe măsură ce situația noastră arăta tot mai prost, pentru că nu luam măsurile de corecție necesare. Și am ajuns în situația în care avem două posibilități. Să negăm o realitate și, practic, e doar o problemă de timp până vom intra în incapacitate de plată și vom ajunge în situația în care, din păcate, ne-am întoarce în urmă cu 15-16 ani, când am avut, așa cum știm, niște corecții foarte dureroase, creșteri de TVA, dacă ne aduceți aminte atunci, de la 19% la 24%, tăieri de 25% a salariilor. (…) A doua ipoteză pe care am decis-o odată ce am asumat responsabilitatea conducerea acestui guvern, este să luăm măsurile etapizate, ordonate, dureroase, din păcate, nu trebuie să fugim de acest lucru, pentru a face corecțiile necesare în așa fel încât, cu un cost cât mai mic posibil pentru cetățenii țării noastre, să trecem peste această perioadă dificilă”, a spus Bolojan la Antena 1.

Premierul estimează că poate să fie un an, un an și jumătate, dacă aceste măsuri sunt adoptate în mod corect, dacă sunt într-un ritm care corectează cheltuieli, care generează venituri suplimentare, care șalonează investiții, care stabilesc reguli bune de guvernare, combat evaziunea fiscală, combat fraudarea banului public și dacă va fi pus în practică un întreg pachet de măsuri de corectare a nedreptăților, de echitate socială și care creează condiții pentru dezvoltare, el este convins că în a doua jumătate anului viitor se vor vedea rezultatele.

Bolojan explică și de ce nu a redus mai întâi cheltuielile statului.

„Nu putem să facem altceva decât această a doua abordare și pentru asta n-am avut timpul necesar să luăm măsurile într-o anumită ordine care să înceapă cu corectarea nedreptăților, cu reducerea cheltuielilor și abia după aceea, dacă aceste măsuri nu dau rezultate, să intervenim și pe creșteri de venituri, pe creșteri de taxe. Nu am avut timpul necesar, pentru că mâine (marți – n.r.), de exemplu, este un Consiliu al Ministrilor de Finanțe. Ministrul Nazare a plecat deja în această seară spre Bruxelles, iar unul din punctele de pe ordinea de zi este o evaluare a României cu privire la modul în care țara noastră își respectă angajamentele fiscale nu pentru că ne-a obligat Comisia Europeană, nu pentru că asta înseamnă o bună guvernare și a oprit deficitul, a ne putea accesa fondurile europene, pentru că a nu luat aceste măsuri înseamnă întoarcerea României cu 15 ani în urmă și un fenomen de tip Grecia, de asemenea blocarea fondurilor europene și măsuri mult mai dure pe care ar trebui să le luăm în pasul 2. Și intrarea în junk care ar fi posibilă și care înseamnă că nu suntem o țară în care merită să investești. Dacă Comisia Europeană, dacă agențiile de rating nu semnalizează că România a început să corecteze aceste deficite, deci să-și încaseze venituri ceva mai mari, să-și deducă cheltuielile, să ia măsuri de bună guvernare, atunci este doar o problemă de zile, săptămâni sau maxim o lună-două pentru a intra în această situație în care țara noastră este considerată una în care nu mai merită să investești”, a mai spus Ilie Bolojan.

Măsurile luate trebuie să fie continuate „cu al doilea și al treilea pachet, care să atace și celelalte probleme în acest pachet, fiind practic tratate doar probleme structurale”.