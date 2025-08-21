Bolojan despre posibila demisie: Nu mi-am pus problema să demisionez

„În momentul în care ești pe o funcție și vezi că nu poți să faci ceea ce este necesar, mai bine plângi decât să ocupi un post acolo unde nu poți să faci ceea ce trebuie pentru țara ta”, a spus Bolojan, joi, la Antena 1.

Referindu-se la proiectele complexe, premierul a afirmat că guvernul „se duce totdeauna cu mandatul pe masă”. Despre posibilitatea demisiei, a subliniat: „Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de guvernare, nu se justifică”.

Bolojan a precizat că succesul guvernării depinde de dialog și consens politic: „E nevoie de coerență în actul de guvernare, e nevoie de consecvență în aceste măsuri, chiar dacă sunt nepopulare, și asta nu se poate face decât prin dialog și prin acordul tuturor partidelor. Dacă reușim asta, este bine și lucrurile vor merge mai departe. Dacă nu, riscul să ne împotmolim este destul de mare”.

„Aici nu e vorba de o persoană sau alta, că este premierul României. Aici este vorba de stabilitate, de predictibilitate. Dacă vom înțelege aceste lucruri, indiferent cine va fi premier sau în coaliție, România va recupera mai repede și vom avea condiții mai bune. Dacă nu, vom continua așa un pas înainte, doi înapoi sau invers”, a încheiat premierul.