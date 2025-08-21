Modificările aduse pensiilor private fac sistemul predictibil, spune Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan spune că s-a aprobat joi un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani la 8 ani pentru pensiile private pilon II, ceea ce crește predictibilitatea. El afirmă că modificările nu servesc statului.

„Față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi (joi – n.r.) am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, spune Bolojan.

Premierul a mai spus că statului nu îi folosește nici într-un fel modificările aduse legii, ci folosește în primul rând cetățenilor, pentru că au garanția „toți, nu doar 1, 2 sau nu doar cei care într-o situație de criză și ar putea trage toți banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalți cetățeni”.

„Deci la o funcționare predictibilă acestui sistem de pensii și, de asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în așa fel încât mai mulți bani să rămână în contul cetățenului”, a mai spus Bolojan la Antena 1.

Pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, în așa fel încât România să aibă o legislație stabilă.

„Trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice și în condițiile în care ai putea să tragi, fără niciun fel de condiție, toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, a mai spus premierul.