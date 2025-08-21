Prima pagină » Politic » Modificările aduse pensiilor private fac sistemul predictibil, spune Ilie Bolojan

Modificările aduse pensiilor private fac sistemul predictibil, spune Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat aprobarea unui proiect care crește procentul retragerii imediate din pensiile private Pilon II de la 25% la 30% și scurtează perioada de eșalonare de la 10 la 8 ani.
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
România a virat în Republica Moldova mai mulți bani decât Franța și Germania. Ce ajutor extern a primit Chișinăul, vizitat prima dată oficial de premierul Bolojan
România a virat în Republica Moldova mai mulți bani decât Franța și Germania. Ce ajutor extern a primit Chișinăul, vizitat prima dată oficial de premierul Bolojan
Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează
Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează
Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL
Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL
Laura Buciu
21 aug. 2025, 19:27, Politic

Premierul Ilie Bolojan spune că s-a aprobat joi un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani la 8 ani pentru pensiile private pilon II, ceea ce crește predictibilitatea. El afirmă că modificările nu servesc statului.

„Față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi (joi – n.r.) am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, spune Bolojan.

Premierul a mai spus că statului nu îi folosește nici într-un fel modificările aduse legii, ci folosește în primul rând cetățenilor, pentru că au garanția „toți, nu doar 1, 2 sau nu doar cei care într-o situație de criză și ar putea trage toți banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalți cetățeni”.

„Deci la o funcționare predictibilă acestui sistem de pensii și, de asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în așa fel încât mai mulți bani să rămână în contul cetățenului”, a mai spus Bolojan la Antena 1.

Pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, în așa fel încât România să aibă o legislație stabilă.

„Trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice și în condițiile în care ai putea să tragi, fără niciun fel de condiție, toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, a mai spus premierul.