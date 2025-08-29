Bolojan: Pentru banii pe care-i primim de la cetăţeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor

Premierul Ilie Bolojan a participat vineri la Palatul Victoria la ceremonia de final a Programului Oficial de Internship al Guvernului României 2025.

În cadrul programului, 150 de tineri au lucrat timp de două luni în instituţiile administraţiei centrale.

„Vom depăşi greutăţile prin care trece astăzi România – şi le vom depăşi doar cu ajutorul celor care lucrează în instituţii, în serviciul public, cu oamenii responsabili care îşi fac datoria. Cei care înţeleg că, pentru banii pe care-i primim de la cetăţeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor. Eu am avantajul unei cariere de 20 ani în serviciul public. De la calitatea de consilier local, la cea de primar al unui oraş mediu din România, prefect, preşedinte de consiliu judeţean şi secretar general al Guvernului în 2007-2008 – am văzut tot ce se poate face. În spatele realizărilor pe care le au oamenii politici, din faţa cortinei, stau echipele, profesioniştii din administraţie, fără de care nimeni nu poate să facă nimic. În anii următori, sper ca dumneavoastră să fiţi, în primul rând, profesioniştii care sunt în spate şi fac performanţă în administraţie. Şi, după nişte ani în sistem, să fiţi oamenii din faţa cortinei, cei care duceţi lucrurile înainte. Dacă nu vom reuşi să facem un schimb de generaţii şi să aducem mai mulţi profesionişti în administraţie, pe lângă ceea ce avem astăzi, nu o să avem şanse să redresăm România cu viteză mare”, le-a spus tinerilor premierul.

Tinerii au participat în timpul programului la un work-shop organizat de IGSU, la un atelier dedicat carierei de funcţionar public şi la vizite la Palatul Cotroceni şi Camera Deputaţilor.

Ei au beneficiat şi de sesiuni-tip „biblioteca vie” pentru transfer de cunoştinţe şi sfaturi în carieră de la profesionişti din reţeaua de alumni, au concurat pentru „Cupa internship.gov.ro” şi au celebrat Ziua Naţională a Tineretului, alături de foşti absolvenţi ai programului.