Bolojan explică de ce Guvernul amână interdicția cumulului pensiei cu salariul

„Dacă se impune să faci o reducere, e normal să plece cel care are o sursă de venit și să nu plece cineva care nu are decât această sursă de venit. Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână, două să identificăm problemele. Gândiți-vă, de exemplu, că acum se definitivează posturile în învățământ. Sunt câteva specializări, câteva școli din România, să spunem, din zona urban mic, de rural, unde avem în anumite discipline un deficit de profesori de specialitate. În domeniul de fizică, de exemplu, înțeleg că avem puțini profesori și multe catedre sunt acoperite de profesori pensionari”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Premierul a precizat că măsura trebuie aplicată cu atenție pentru a evita probleme în alte sisteme: „Dacă ar fi aprobat fără să vedem efectele în toate domeniile, ar fi apărut o problemă și cei care lucrează astăzi din poziția de pensionari în învățământ nu ar fi putut lucra. Avem anumite discipline, anumite specialități în spitale, tot în spitale mai mici, unde nu avem medici de specialitate care încă sunt acoperite”.

„Trebuie să calculezi efectele, astfel încât atunci când adopți o măsură să nu riști să creezi probleme în alte sisteme. Lucrăm la analiza acestui lucru, analizăm aspectele care țin de constituționalitate, în așa fel încât, în luna septembrie, să putem veni, sau în pachetul următor, cu o altă măsură directă, ordonanță, propunere, pentru a rezolva și această situație, pentru că nu e doar o problemă populară, ci de echitate”, a completat Bolojan.

„Dacă tot faci reduceri și va trebui să facem aceste reduceri și în administrația centrală, acest pachet rezolvă doar administrația locală, dar veți vedea, începând de săptămâna următoare, fuziuni de instituții centrale, în așa fel încât să ne reducem cheltuielile”, a încheiat premierul.