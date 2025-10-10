Prima pagină » Social » Cluj: Șase victime încarcerate în urma unui accident între trei mașini

Cluj: Șase victime încarcerate în urma unui accident între trei mașini

Șase persoane sunt rănite grav, încarcerate în urma unui accident care a avut loc vineri seara pe DN1C, între localitățile Livada și Gherla, din Cluj.
Laura Buciu
10 oct. 2025, 20:20, Social

UPDATE

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicale, a fost declarat decesul bărbatului găsit în stop cardio-respirator. Alte 6 persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili care vor fi transportate la spital.

Știre inițială

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin la un accident rutier grav.

Din primele date, în accident au fost implicate trei autorurisme. În interiorul unuia dintre acestea s-au aflat cinci victime încarcerate, pe care pompierii le-au extras de urgență.

Un bărbat se află în stop cardio-respirator, iar salvatorii aplică manevre de resuscitare. Alte patru persoane primesc îngrijiri medicale, fiind conștiente.

La fața locului au fost trimise concomitent și forțe din cadrul Punctului de Lucru Jucu. Astfel, intervin două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, respectiv trei echipaje SAJ.

Poliția Cluj transmite că traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație.

La fața locului acționează polițiștii rutieri pentru efectuarea cercetărilor.