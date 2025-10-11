Grupare care falsifica acte și documente oficiale, destructurată în Covasna

Polițiștii și procurorii DIICOT Covasna au desfășurat, joi, mai multe acțiuni într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, complicitate la fals informatic, înșelăciune, complicitate la înșelăciune, șantaj, complicitate la șantaj, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma intervențiilor, șase persoane au fost reținute, iar una a fost plasată sub control judiciar.

Din cercetări a reieșit că persoanele implicate ar fi format o grupare care acționa coordonat pentru a obține câștiguri materiale importante.

Membrii grupului ar fi falsificat și vândut documente oficiale precum cărți de identitate, permise de conducere, diplome, adeverințe de studii și documente care atestă vechimea în muncă. Prețurile cerute pentru aceste acte variau între 2000 de lei și 3000 de euro, potrivit IPJ Covasna.

În timpul perchezițiilor efectuate joi, anchetatorii au descoperit documente, calculatoare, imprimante profesionale, sume de bani în lei și euro, precum și alte probe relevante pentru dosar.

Vineri, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cinci persoane și măsura controlului judiciar pentru o alta.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Covasna, împreună cu polițiștii Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Covasna, pentru a stabili întreaga activitate infracțională.