Percheziții ample în București și nouă județe la persoane care vindeau acte false: 7 mandate de aducere puse în executare

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna, împreună cu polițiști ai Serviciului de Combaterea a Criminalității Organizate Covasna și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, fac, joi dimineața, 46 de percheziții domiciliare pe raza județelor Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea și în București într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și fals informatic.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe raza județelor Brașov și Covasna, mai mulți făptuitori au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și adeverințe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracțional organizat și-a asumat atribuții esențiale în derularea activității ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de documente falsificate.

Tot el stabilea prețul pentru fiecare solicitare și transmitea comenzile către ceilalți membri ai grupării, care realizau efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate.

Ce arată probele

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că liderul grupării a încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracțională și, în calitate de coordonator, a remis o parte din acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false. Intermediarii care au identificat clienți primeau, la rândul lor, o cotă parte din încasări iar dacă deveneau și beneficiari ai unor acte false li se acordau reduceri la prețul solicitat inițial în schimbul atragerii de noi clienți”, transmite DIICOT.

Sunt puse în executare 7 mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combaterea Criminalității Organizate Cluj, Bacău și Constanța, Serviciilor de Combaterea Criminalității Organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, Inspectoratelor Județene de Poliție Covasna și Brașov și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.