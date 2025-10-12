Ionuț Moșteanu, filmat pe trotinetă la USR, în fostul sediu de campanie al Elenei Lasconi

Ministrul Moșteanu se plimbă amuzat prin încăpere și dă câteva ture serioase prin fața colegilor care îl filmează, scrie Gândul.

Curse în fostul sediu de campanie al Elenei Lasconi

Secvențele sunt filmate, cel mai probabil, în timpul campaniei prezidențiale, pentru primul tur din 2024. Cursele pe care Moșteanu le face pe trotineta electrică au loc în fostul sediul de campanie al Elenei Lasconi.

Pe atunci, Ionuț Mosteanu, ca și acum, era omul 2 în partid, după președinta USR, Elena Lasconi. Între timp, el a rămas omul 2 ca influență în USR și asta pentru că a pus umărul decisiv la debarcarea lui Lasconi și la înscăunarea președintelui Dominic Fritz.

Pentru loialitatea față de cauză și Nicușor Dan a și fost răsplătit, în cele din urmă, cu funcția de Ministru al Apărării.