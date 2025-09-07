Bolojan: România va reveni de la jumătatea anului viitor pe o traiectorie de creștere

Nu vorbim despre un simplu set de măsuri fiscale, ci despre viitorul României, susține premierul Ilie Bolojan la dezbaterea în Parlament a moțiunii privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, depusă de opoziție.

„România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării și nu poate evita complicațiile bugetare, dacă nu facem acest efort de reforme profunde. În toată această perioadă, am avut și voi continua să susțin trei direcții, să punem ordine în finanțele țării noastre, să asigurăm o bună guvernare și să lucrăm cu respect pentru cetățenii. Astăzi nu vorbim despre un simplu set de măsuri fiscale, ci despre viitorul României. Vorbim despre reașezarea țării noastre, morală, economică și socială. Reformele pe care le propunem aduc mai multă transparență, mai multă ordine și mai multă corectitudine pentru toți românii. Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că în România nu mai are timp”, a transmis Bolojan.

Potrivit prim-ministrului, statul riscă să intre în complicații bugetare și mai mari, ce pot degenera într-o criză economică. Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele. Acestea înseamnă transparență, reguli clare și corectitudine pentru toți. Înseamnă respect pentru cetățenii. În afara complicațiilor bugetare. Creștere economică încetinită în Europa, reașezarea lanților valorice globale și noi bariere comerciale, precizează Bolojan.

„Cine se gospodărește mai bine va avea de câștigat. Cine face ordine la el acasă, oferă stabilitate și siguranță cetățenilor. Vă asigur că dacă luăm decizii corecte și ferme acum, România va reveni de la jumătatea anului viitor pe o traiectorie de creștere. Obiectivele noastre sunt simple. Să reducem deficitul bugetar cât mai aproape de 6% în 2026, stabilizând finanțele țării. Să accesăm fonduri europene și să alocăm resurse pentru investițiile publice, pentru a ne asigura creștere economică în continuare. Să asigurăm condiții egale pentru firmele române și străine. Să stabilim reguli bune pentru toți, pentru a avea comportamente corecte. Și în final, să reașezăm pe principii morale scara valorilor din România. În moțiune se spune că guvernul favorizează corporațiile. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte. În moțiunea pe fiscalitate, de exemplu, se spune că scad veniturile la buget”, spune șeful Guvernului.