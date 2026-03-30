Bolojan: Romgaz trebuie să finalizeze grupul energetic de la Iernut. Nu mai sunt permise alte întârzieri

Premierul Ilie Bolojan a spus luni că Romgaz, companie care ar în spate statul român, trebuie să finalizeze grupul energetic de la Iernut. „Nu mai sunt permise alte întârzieri”, a spus șeful Guvernului.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
30 mart. 2026, 19:56, Politic

Premierul a vorbit luni seara, la Digi24, despre prețurile la gaze. El a spus că Guvernul a adoptat deja o măsură de plafonare administrativă a prețului la gaze: „Deci, din punctul ăsta de vedere, consumatorii casnici din România sunt feriți de turbulențele pe care le avem astăzi în toate piețele internaționale. Asta și pentru că avem această resursă care este din subsolul țării noastre și mi se pare de bun simț că dacă tot o avem aici, să o punem în valoare”.

Bolojan susține că un proiect foarte important în derulare este Neptun Deep.

„De asemenea, ceea ce trebuie să facă Romgaz, pentru că nu mai este permis alte întârzieri, este să finalizeze grupul energetic de la Iernut. Una din problemele noastre este că avem un deficit de energie electrică ca și producție, atât în bandă, cum este centrala pe gaz, de la Iernut sau de la Mintia, cât și din stocare principal. Și finalizarea acestor investiții este o prioritate foarte mare pentru că e singurul mod prin care putem reduce, pe lângă alte măsuri, prețurile a energiei și trebuie să facem asta în perioada următoare”, a adăugat șeful Guvernului.

