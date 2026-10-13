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Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat telefonic cu omologul său bulgar, Rumen Radev, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale. Cei doi oficiali au analizat inclusiv consolidarea cooperării regionale cu Turcia pentru întărirea securității maritime.
Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Cosmin Pirv
13 oct. 2026, 17:09, Politic
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Potrivit Biroului de presă al Guvernului, Ilie Bolojan a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, pe care le-a calificat drept inacceptabile și încălcări grave ale dreptului maritim și internațional.

Bolojan a subliniat că aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cei doi premieri au discutat despre consolidarea coordonării dintre România și Bulgaria, inclusiv prin cooperarea cu Turcia, pentru întărirea securității regionale și maritime.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat marți că două nave au fost lovite în apropierea coastei Bulgariei. El a spus că dorește să o convoace pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, după atacurile pe care le-a calificat drept „inacceptabile”.

Săptămâna trecută, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

„Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev.

„Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul atacurilor servește intereselor Federației Ruse”, a mai spus Radev, care a spus că acesta este unul dintre motivele pentru care vrea să discute cu reprezentanta diplomatică a Rusiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, pe care le-a descris drept o nouă escaladare a războiului din Ucraina.

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