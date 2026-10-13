Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Premierul Bulgariei va purta discuții cu ambasadorul rus și cu secretarul general al NATO

Două nave comerciale au fost lovite în incidente separate în apele teritoriale bulgare din Marea Neagră, în noaptea de luni spre marți, potrivit informațiilor prezentate la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri, informează BGNES.

Nava de marfă „Chelsea 3”, sub pavilion maltez, a fost atacată de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Biala.

Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați și transportați la Varna. Potrivit informațiilor preliminare, cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O a doua navă s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț. Până în prezent, autoritățile au anunțat salvarea unui singur membru al echipajului.

Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, și că va discuta și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Acesta a mai precizat că, în acest moment, nu există suficiente dovezi pentru a stabili originea dronelor folosite în atacuri.

Echipajul navei „Chelsea 3” a fost evacuat

Semnalul SOS transmis de nava „Chelsea 3” a fost recepționat la ora locală 01:30. Potrivit informațiilor furnizate de echipaj, trei drone aeriene au lovit puntea și bordajul navei.

Centrul de Coordonare a Operațiunilor de Căutare și Salvare Maritimă din Varna a declanșat o operațiune de urgență. O echipă a Poliției de Frontieră a evacuat toate cele 15 persoane aflate la bord, respectiv șapte cetățeni ucraineni și opt cetățeni azeri.

Nava „Chelsea 3” navighează sub pavilion maltez, este înregistrată la Odesa, iar armatorul este ucrainean, potrivit informațiilor disponibile.

Echipajul a fost transportat în portul Varna, unde cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

Primele relatări despre incident indicau că atacul a avut loc la aproximativ 14-15 mile marine est de Biala, menționând un număr diferit de persoane rănite.

Informațiile ulterioare despre intervenția autorităților precizează o distanță de aproximativ 18 mile marine, confirmând totodată evacuarea tuturor celor 15 membri ai echipajului.

O a doua navă s-a scufundat în largul satului Krapeț

În timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri, autoritățile au primit informații despre un al doilea incident.

Nava respectivă, aflată la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț, s-a scufundat. Potrivit informațiilor preliminare, un membru al echipajului a fost salvat.

Până în prezent, nu au fost confirmate identitatea navei, numărul total al persoanelor aflate la bord sau care a fost soarta celorlalți membri ai echipajului.

Rumen Radev: „Un nou atac este absolut inacceptabil”

„Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil”, a declarat premierul bulgar Rumen Radev.

Acesta a anunțat că Bulgaria va cere explicații ambasadoarei Rusiei, Eleonora Mitrofanova.

„Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul atacurilor servește intereselor Federației Ruse”, a declarat Radev, care a spus că acesta este unul dintre motivele pentru care vrea să discute cu reprezentanta diplomatică a Rusiei.

Potrivit acestuia, în acest moment, nu există dovezi clare privind originea dronelor care să permită atribuirea responsabilității pentru atacuri unei anumite țări.

Rumen Radev a mai spus că reprezentanții permanenți ai Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană au fost informați despre incidente. De asemenea, urmează să aibă loc o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.