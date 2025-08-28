Prima pagină » Politic » Bujduveanu: Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să vină din coaliția de guvernare

Bujduveanu: Candidatul la Primăria Capitalei trebuie să vină din coaliția de guvernare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că PNL nu a avut încă o discuție despre candidatul pentru alegerile locale la Primăria Bucureștiului, dar consideră că acesta „trebuie să vină de la coaliția care conduce țara".
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 aug. 2025, 20:42, Politic

Bujduveanu a subliniat, la Antena 1, că experiența de 10 ani în cadrul Primăriei Capitalei – în calitate de consilier, lider de grup și viceprimar – l-a ajutat să își facă treaba în ultimele luni.

„Interimatul a oferit o altă oportunitate, au dispărut luptele politice. Toate partidele politice au intervenit pentru a rezolva probleme orașului”, a explicat primarul interimar, referindu-se la atmosfera de colaborare din perioada mandatului său.

Bujduveanu nu a precizat dacă își dorește să candideze el însuși la funcția de primar general al Capitalei.