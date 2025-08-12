Burduja revine și propune alegeri primare deschise pentru desemnarea unui candidat unic la PMB

„Am lansat zilele trecute un apel la unitate între toate partidele proeuropene din București. Este evident că, în absența unei candidaturi comune, cu o bază politică de susținere de 25-35%, blocul izolaționist pleacă cu prima șansă. Din păcate, aproape în fiecare zi se mai anunță un nou pretendent la Primăria Generală. Din păcate, fragmentarea masivă apare pe zona proeuropeană”, a spus Burduja într-o postare pe Facebook.

Sebastian Burduja consideră că cel mai bun scenariu pentru București este desemnarea unui candidat unic din partea coaliției de guvernare, având în vedere alegerile într-un singur tur. El susține că această variantă este responsabilă și așteptată de bucureștenii care își doresc o Capitală modernă. Burduja propune organizarea de alegeri primare, după modelul democrațiilor occidentale, ca metodă transparentă de selectare a celui mai bun candidat.

„Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală. Bucureștiul ar deveni primul oraș din România, din câte cunosc, care utilizează acest instrument. Candidați din toate partidele proeuropene se înscriu în competiție și încep dezbateri, discuții cu cetățenii, prezentări, interviuri — campania pentru alegerile primare. Totul bazat pe un calendar și un regulament clare”, mai precizează fostul Ministru al Energiei.

Burduja propune organizarea unor alegeri primare deschise, cu 45 de zile înainte de locale, pentru desemnarea candidatului unic al alianței proeuropene. Participanții s-ar înregistra în prealabil, pentru a evita votul multiplu, iar votul ar putea fi fizic sau online, printr-un sistem securizat și transparent. El spune că acest mecanism ar unifica votul alianței, ar implica mai mult cetățenii și ar stimula competiția pe idei, nu doar pe notorietate, precizând că inițiativa este pentru binele orașului, nu în interes personal.

„Aștept păreri constructive din partea bucureștenilor (și nu numai), iar din partea forțelor politice proeuropene din București îmi doresc responsabilitate și unitate. Sunt lucrurile de bază pe care ni le cer românii. Nu e loc și nici timp de orgolii inutile”, a încheiat Burduja.

Sâmbătă el a propus selectarea în urma unor „sondaje de opinie clare”.

„E momentul, acum mai mult ca oricând, de minți limpezi și judecăți lucide. Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%. PNL București își dorește o administrație liberală la Capitală și avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureșteni. Dar nu am dus niciodată și nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă. Totul ține de o logică elementară. Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România”, afirma el.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, a candidat la funcția de primar general, la ultimele alegeri, și a obținut 7,77% din voturi.