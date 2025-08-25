Buzoianu: Statul român nu are voie să fie chiriaș de lux pe bani publici

„Sedii goale la Romsilva, în timp ce peste 54.000 de euro pe lună sunt cheltuiți pentru sediul Administrației Naționale ‘Apele Române’. Așa au fost ‘gestionați’ banii românilor până acum”, a scris Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Buzoianu precizează că Apele Române plătesc acești bani pentru un sediu în centrul Bucureștiului, de care nu au nevoie. Totodată, precizează că Romsilva are mai multe sedii, dintre care două sunt aproape goale.

„Dar nu putem continua așa. Există soluții pentru ca bugetul acestor instituții să fie folosit corect și eficient, astfel încât resursele să ajungă acolo unde contează cu adevărat: pentru păduri protejate, proiecte de apă mai curată și măsuri de prevenire a dezastrelor, precum inundațiile de luna trecută”, mai spune ministrul.