Cabinetul Luca Niculescu. Anunțul decisiv făcut de un lider UDMR

Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât Cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de învestitură, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

El crede că din viitorul Executiv ar trebui să facă parte atât tehnocrați, cât și oameni politici. „Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură, pentru că într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație”.

Csoma Botond speră într-o refacere, fie și parțială, a coaliției, în contextul desemnării ca premier a lui Luca Niculescu

„Dincolo de aceste declarații politice pe care le-am văzut și eu, totuși, eu sunt foarte curios cum se vor raporta PNL și PSD la această desemnare și poate-poate că vom ajunge totuși la o majoritate, că știți cum sunt cu declarațiile politice, mai există și teatru în politica românească”.

Deputatul spune că UDMR este deschis la discuții cu Luca Niculescu

„Vom discuta cu domnul Luca Niculescu, pe care îl apreciem, este un bun specialist, este un bun diplomat. Vom avea o discuție cu dânsul, să vedem ce planuri are, ce program de guvernare, ce Guvern ar dori să facă”.

Va face parte UDMR din Guvernul Luca Niculescu?

Csoma Botond a fost întrebat dacă își dorește ca UDMR să facă parte din Guvernul Luca Niculescu.

„Nu neapărat, nu. Nu am discutat încă. Domnul Kelemen Hunor când a făcut ieri o declarație, s-a referit la PSD, pentru că foarte mulți se așteptau la desemnarea domnului Grindeanu și atunci domnul Kelemen Hunor a spus că ar fi destul de ciudat, după ce am fost în acea coaliție care l-a propus pe domnul Siegfried Mureșan pentru poziția de premier, acum să trecem într-o altă tabără, în condițiile în care nu s-a schimbat absolut nimic din punct de vedere politic (…). Eu cred că UDMR nu va participa la guvernare, dar sigur, nu decid eu singur acest aspect, trebuie să decidem în forurile statutare (…). Trebuie să vedem ce Guvern își dorește domnul Luca Niculescu, poate vrea un Guvern de tehnocrați. După aceea, trebuie să vedem cam cine ar dori să participe la această guvernare (…). Ar fi foarte dificil pentru noi să luăm parte la o guvernare doar cu PSD”.

Întrebat ce își dorește să conțină programul de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu, deputatul a răspuns: „Să aibă un capitol referitor la drepturile minorităților naționale, întotdeauna am insistat să avem un asemenea capitol în programul de guvernare, vom insista și acum și vom mai discuta anumite aspecte care țin de situația generală a României”.

Guvern tehnocrat, politic sau hibrid?

Întrebat dacă Guvernul Luca Niculescu ar trebui să fie politic, tehnocrat sau hibrid, Csoma Botond a spus că există totuși și miniștri politici.

„Ar trebui să avem și politicieni în Guvern, pentru că într-un stat democratic, deciziile trebuie asumate la nivel politic. Totuși, politicienii au legitimitate, au fost aleși de cetățeni. Nu cred că ar trebui să mergem într-o tehnocrație pură. Într-o tehnocrație pură există și un deficit de democrație, după părerea mea. Deciziile trebuie asumate politic. Eu aș merge mai mult în direcția unui Guvern politic, cu miniștri politici sau politic și tehnocrat, dar să fie și politicieni.

Acest Guvern și dacă va fi învestit, va fi un Guvern minoritar, nu o să aibă o majoritate solidă în Parlamentul României, dacă nu există nici un politician în acel Guvern, va fi foarte dificil pentru Guvern să găsească o majoritate pentru toate proiectele sale”.

Liderul deputaților UDMR crede că Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât Cabinetul Siegfried Mureșan.

„Eu cred că are șanse mai mari decât domnul Siegfried Mureșan, dar nu pot să garantez că vor exista 233 de voturi”.