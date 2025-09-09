Câciu (PSD): Situația fiscal-bugetară nu e o surpriză, ci o ipocrizie politică

Adrian Câciu a afirmat că narativul potrivit căruia situația fiscală actuală ar fi o „surpriză” este fals. Potrivit acestuia, documentele oficiale și deciziile Comisiei Europene arată clar că România și-a asumat o consolidare bugetară pe 7 ani, menținând în același timp un nivel ridicat al investițiilor – peste 5% din PIB, cu vârfuri în 2025 și 2026.

„Pentru asta s-a angajat o reformă fiscală de 1,37% din PIB, adică 26,2 miliarde lei, inclusă chiar în cererea de plată numărul 4 din PNRR”, a explicat fostul ministru de Finanțe, precizând că planul a fost acceptat de Comisia Europeană la finalul anului 2024, într-o perioadă în care PNL avea un rol major în procesul decizional.

Câciu i-a vizat direct pe liderii liberali, amintind că bugetul pentru 2025 – construit pe un deficit de 7% – a fost votat în Parlament, iar comisiile de specialitate erau conduse de reprezentanți PNL.

„Dacă era un buget prost făcut, cum a scăpat vigilenței atâtor profesioniști care acum urlă despre dezastru?”, a întrebat acesta.

Adevărata problemă, în opinia lui Câciu

Social-democratul avertizează că adevărata problemă este tentația unora de a renunța la investiții, în condițiile în care acestea depășesc valoarea deficitului primar. „Trebuiau luate măsuri de consolidare fiscală pentru a respecta angajamentele cu Bruxelles-ul, pentru a încasa aproape 1 miliard de euro din PNRR și, mai ales, pentru a susține investițiile”, a spus Câciu.

În final, acesta a criticat „ipocrizia și minciuna” din discursul public, subliniind că România nu a demonstrat încă faptul că a implementat reforma fiscală necesară pentru a aduce venituri suplimentare de 1,37% din PIB în 2025. „România e încă bine, însă unii încearcă cu tot sufletul să o distrugă, iar asta e de neacceptat”, a conchis Adrian Câciu.