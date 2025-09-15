Prima pagină » Politic » Câciu: Votanții PNL și USR își contrazic liderii pe tema intervenției statului în economie

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu comentează rezultatele unui sondaj INSCOP care arată că majoritatea votanților PNL și USR susțin o intervenție mai mare a statului în economie.
Andreea Tobias
15 sept. 2025, 12:09, Politic

„…Împărtășesc opinia că statul ar trebui să intervină mai mult în economie 71% dintre votanții PSD, 68% dintre votanții PNL, 61% dintre votanții USR și 57% dintre cei ai AUR… (studiu INSCOP)”, scrie Adrian Câciu pe Facebook.

Fostul ministru oferă și „o traducere”:

1. 68% din votanții PNL nu sunt de acord cu liderii lor când aceștia afirmă că piața trebuie să fie liberă-liberă și ca statul nu trebuie să intervină în economie.

2. 61% din votanții USR nu sunt de acord cu liderii lor când aceștia afirmă că piața trebuie să fie liberă-liberă și că statul nu trebuie să intervină în economie.

3. Dacii liberi par mai libertarieni, e luptă mare acolo. De clasă, aș spune…”.

Conform sondajului, 61,3% dintre respondenți cred că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, în timp ce 33% preferă o piață liberă, cu intervenții cât mai reduse din partea autorităților. Sprijinul pentru un rol mai puternic al statului este majoritar la votanții PSD (71%), PNL (68%), USR (61%) și AUR (57%).

De asemenea, femeile (66%) susțin mai mult implicarea statului decât bărbații (56%).