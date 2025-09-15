Câciu: Votanții PNL și USR își contrazic liderii pe tema intervenției statului în economie

„…Împărtășesc opinia că statul ar trebui să intervină mai mult în economie 71% dintre votanții PSD, 68% dintre votanții PNL, 61% dintre votanții USR și 57% dintre cei ai AUR… (studiu INSCOP)”, scrie Adrian Câciu pe Facebook.

Fostul ministru oferă și „o traducere”:

1. 68% din votanții PNL nu sunt de acord cu liderii lor când aceștia afirmă că piața trebuie să fie liberă-liberă și ca statul nu trebuie să intervină în economie.

2. 61% din votanții USR nu sunt de acord cu liderii lor când aceștia afirmă că piața trebuie să fie liberă-liberă și că statul nu trebuie să intervină în economie.

3. Dacii liberi par mai libertarieni, e luptă mare acolo. De clasă, aș spune…”.

Conform sondajului, 61,3% dintre respondenți cred că statul ar trebui să intervină mai mult în economie, în timp ce 33% preferă o piață liberă, cu intervenții cât mai reduse din partea autorităților. Sprijinul pentru un rol mai puternic al statului este majoritar la votanții PSD (71%), PNL (68%), USR (61%) și AUR (57%).

De asemenea, femeile (66%) susțin mai mult implicarea statului decât bărbații (56%).