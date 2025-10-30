Prima pagină » Politic » Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată de judecătorii de la Tribunalul București care au respins contestația depusă de fostul candidat la președinția României împotriva măsurii preventive pronunțată de Judecătoria Sectorului 1
Laurențiu Marinov
30 oct. 2025, 18:50, Politic

Tribunalul București a judecat, joi contestația lui Călin Georgescu împotriva măsurii controlului judiciar. Magistrații au respins contestația, astfel că fostul candidat nu va fi complet liber așa cum ceruse.

Instanța a decis joi: „Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul-contestator Georgescu Călin, împotriva încheierii din data de 21.10.2025, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București – Secția Penală, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.3.”

Decizia judecătorilor este definitivă.

