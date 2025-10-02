Când și-ar putea reveni România din punct de vedere economic? Estimarea lui Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, estimează că România și-ar putea reveni economic în a doua parte a anului 2026 sau în 2027. În ceea ce privește revenirea la TVA de 19%, aceasta ar putea să se producă peste câțiva ani, susține vicepremierul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat joi, postului Europa FM. El s-a referit la erorile fostelor guvernări care „au reușit să de o gaură în buget cât zidul chinezesc” și a estimat că situația ar putea reveni la normal spre finalul anului viitor.

„După ce vom închide PNRR și acele sume pentru cofinanțare se vor elibera și poți să mai deschizi și alte investiții (…) Dacă reușim să reducem deficitul printr-o colectare mai bună trebuie să deschidem perspectiva creșterii economice (…) 2026 a doua parte a anului, 2027, deci eu așa văd, cel mai repede, apoi este de dorit sa revenim la taxe mai mici, eu sunt adeptul taxelor mici, așa putem să păstrăm competitivitatea în regiune”, a explicat Kelemen Hunor.

El a fost întrebat dacă există discuții privitoare la o revenire în viitor la nivelul de 19% al TVA.

„Eu așa aș vrea să se întâmple, dar nu mâine, nu poimâine, poate nici în 2027, pe termen mediu, dar asta trebuie să fie dezideratul”, a spus Kelemen Hunor.