Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că România se numără printre ţările cu cel mai scăzut nivel al criminalităţii din lume, conform informaţiilor colectate de platforma numbeo.com, care centralizează opinii despre siguranţă şi infracţionalitate de la cetăţeni din întreaga lume.

Conform clasamentului platformei, România se află pe locul 28 în Europa, cu un indice de criminalitate de 32.8 şi un grad de siguranţă de 67.2.

Această poziţie situează ţara sub state precum Franţa, Irlanda, Germania, Belgia, Spania şi Anglia, dar deasupra Bulgariei, Ungariei şi Republicii Moldova.

Alte ţări considerate mai sigure sunt Polonia, Austria, Elveţia, Finlanda, Cehia şi Danemarca. La nivel global, cetăţenii au indicat Papua Noua Guinee, Venezuela şi Haiti ca ţările cu cea mai ridicată criminalitate.

Ministrul Cătălin Predoiu a comunicat în postarea sa și câteva date legate de intervenţiile poliţiei care au contribuit la această siguranţă.

„13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziţii domiciliare într-un an la suspecţi de infracţiuni grave. Peste 1.800 de acţiuni de amploare pentru combaterea criminalităţii organizate. 123 de grupuri infracţionale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc şi mare risc confiscate”, a transmis Predoiu.

Printre măsurile menţionate se numără deschiderea de noi laboratoare pentru analiza drogurilor, crearea unui registru naţional automatizat, dezvoltarea secţiei de poliţie canină şi suplimentarea poliţiştilor antidrog.

„Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure ţări din lume”, a anunțat ministrul.