Ce părere are Nicuşor Dan despre stagiul militar voluntar: În mod voluntar nişte oameni pot să aleagă să înveţe disciplină militară

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a explicat joi principalele modificări aduse de noua lege privind voluntariatul militar, care prevede un stagiu de pregătire de patru luni, plătit, pentru cei care aleg să devină rezervişti.
Radu Mocanu
02 oct. 2025, 17:59, Politic

Şeful statului a arătat că vechea lege privind constituirea unei forţe de rezervişti nu a funcţionat, rezultatul fiind doar 4.000-5.000 de rezervişti formaţi.

„Principala modificare constă în acel stagiu militar de 4 luni care este plătit atât pentru cei care instruiesc, care sunt, evident, ofiţeri din Armata Română, cât şi pentru cei care fac această pregătire militară de 4 luni. Deci e ca un job de 4 luni în care oamenii se duc şi învaţă armată în mod voluntar. În mod voluntar nişte oameni pot să aleagă să fie plătiţi timp de 4 luni pentru a învăţa disciplina militară”, a spus, Dan, joi, la o conferinţă de presă.

„O să vedem în timp care vor fi efectele”, a adăugat preşedintele.