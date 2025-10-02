Ce părere are Nicuşor Dan despre stagiul militar voluntar: În mod voluntar nişte oameni pot să aleagă să înveţe disciplină militară

Şeful statului a arătat că vechea lege privind constituirea unei forţe de rezervişti nu a funcţionat, rezultatul fiind doar 4.000-5.000 de rezervişti formaţi.

„Principala modificare constă în acel stagiu militar de 4 luni care este plătit atât pentru cei care instruiesc, care sunt, evident, ofiţeri din Armata Română, cât şi pentru cei care fac această pregătire militară de 4 luni. Deci e ca un job de 4 luni în care oamenii se duc şi învaţă armată în mod voluntar. În mod voluntar nişte oameni pot să aleagă să fie plătiţi timp de 4 luni pentru a învăţa disciplina militară”, a spus, Dan, joi, la o conferinţă de presă.

„O să vedem în timp care vor fi efectele”, a adăugat preşedintele.