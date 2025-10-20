Ce poate face Guvernul Bolojan după decizia CCR. Răspunsul dat de Tudorel Toader

Declarația a fost făcută la Antena 3 CNN, imediat după anunțul CCR.

„Eu știam din spațiul public că se caută al cincilea, dar nu se știa de care parte (…) iată vedem acum că a fost de partea celor care au admis obiecția”, a comentat Tudorel Toader.

Fostul ministru al Justiției și fost judecător CCR a mai spus că decizia de luni poate fi urmată de reluarea proiectului de lege de către Guvern.

„Admiterea a fost pe procedură, cu avizul asta e simplă chestiunea, avizul e consultativ (…) guvernul nu era ținut de ce a zis CSM-ul, dar Guvernul trebuia să-l ceară (…) Guvernul poate să reia proiectul de lege”, a precizat Tudorel Toader.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.