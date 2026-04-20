Ce spune președintele USR despre alegeri anticipate: „Sunt bau-baul constant în politica românească”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că alegerile anticipate rămân o variantă „puțin probabilă”, însă legitimă, în contextul crizei politice generate de retragerea sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan.
Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 apr. 2026, 22:18, Politic

„Eu înțeleg că speculații despre formațiuni și strategii de alegeri pentru 2028 sunt importante Eu cred că situația este prea serioasă să putem face calcule electorale (…) Acum, miza cea mai importantă este să avem o guvernare responsabilă pentru români”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz a spus că alegerile anticipate sunt invocate frecvent în politica românească, dar nu au fost puse în practică până acum.

„Alegerile anticipate, după cum știți foarte bine, sunt bau-baul constant în politica românească, care nu s-a înfăptuit niciodată. Este o variantă puțin probabilă, dar o variantă pentru care noi nu doar că suntem pregătiți, ci și o variantă care este absolut legitimă într-o astfel de situație”, a afirmat liderul USR.

„Dacă rezultatul alegerilor din 2024 nu livrează o coaliție stabilă, atunci s-ar putea să ne întoarcem la cetățeni”, a adăugat Dominic Fritz.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor