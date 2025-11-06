Ce sumă a alocat Ministerul Finanțelor pentru serviciile sociale. Va permite funcționarea fără întreruperi a acestora, spune Nazare

Suma va permite autorităților locale să continue furnizarea de servicii sociale destinatea categoriilor vulenrabile, în contextul creșterii cheltuielilor și al evoluției prețurilor.

Proiectul, inițiat de Ministerul Dezvoltării, se realizează la solicitările consiliilor județene pentru suplimentarea fondurilor destinate protecției copilului, centrelor pentru persoane adulte cu handicap și căminelor pentru vârstnici.

Actul prevede, de asemenea, posibilitatea ca excedentul bugetar local și disponibilitățile din secțiunea de funcționare să fie utilizate cu prioritate pentru finanțarea serviciilor sociale.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor a transmis: „Alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă permite funcționarea fără întreruperi a serviciilor de protecție a copilului și a centrelor pentru persoanele adulte cu handicap, astfel încât sprijinul să ajungă la cei mai vulnerabili”.