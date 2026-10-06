Ce vrea Luca Niculescu să pună la baza programului de guvernare. Apel la consens între partidele politice

Luca Niculescu: Reformele trebuie făcute „pentru oameni”

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis, marți, că experiența acumulată în ultimii patru ani, în care a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ar trebui folosită în construcția viitorului program de guvernare.

Niculescu spune că procesul i-a oferit o imagine amplă asupra modului în care funcționează statul român, de la economie și administrație până la educație, sănătate, companii de stat, piața muncii și fiscalitate.

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității”, a transmis Niculescu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, una dintre principalele lecții ale acestei perioade este că reformele trebuie construite pornind de la date concrete și de la realitatea din teren.

„Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni”, a adăugat premierul desemnat.

Peste 100 de reforme în procesul de aderare la OCDE

Luca Niculescu susține că procesul de aderare la OCDE a generat deja peste 100 de reforme în România și afirmă că acestea ar trebui continuate și integrate în viitorul program de guvernare

„Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a insistat și asupra consensului politic care a existat până acum în jurul aderării României la OCDE.

Apel la consens între partide

Luca Niculescu a arătat că partidele au reușit, în ultimii ani, să susțină împreună obiectivul aderării la OCDE, în ciuda diferențelor politice.

„Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm”, a spus acesta.

Niculescu își exprimă speranța că aceeași abordare va putea fi păstrată și în negocierile pentru viitorul Guvern.

„Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a conchis premierul desemnat.

Cea de-a patra nominalizare a lui Nicușor Dan

Luca Niculescu a fost desemnat luni, 5 octombrie, de șeful statului, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni. Este cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicușor Dan. Președintele a semnat, marți, decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.