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Ce zice un fost președinte despre Guvernul Niculescu: Stăpânul Guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct

Traian Băsescu, fost președinte al României, spune că direcția Guvernului Niculescu va fi ghidată de PSD, care deține 12 portofolii în executiv. Fostul șef de stat avansează și o teorie, conform căreia Guvernul ar fi condus, de fapt, de Sorin Grindeanu.
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Coralia Frigea
25 oct. 2026, 21:28, Politic
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Traian Băsescu, fostul președinte al României, spune că Guvernul Niculescu ar fi condus, de fapt, de social-democrați. Într-un interviu la Digi24, fostul șef de stat spune că Marian Neacșu, ministrul de Interne care ocupă și funcția de vicepremier, ar avea o poziție cheie în executiv.

„Mecanismul va fi așa. Stăpânul guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct. Ci prin vice-prim-ministrul Neacșu, care e experimentat. Prin Neacșu, Grindeanu le va transmite ministrilor ce e de făcut. Deci, șeful de facto al miniștrilor PSD va fi Neacșu în guvern”, susține Traian Băsescu, la Digi24.

Fostul șef de stat a mai precizat duminică că întâlnirile dintre miniștrii PSD și Sorin Grindeanu ar putea avea ca scop luarea deciziilor guvernamentale.

 

Din când în când, ca să se știe cine e jupânul, Grindeanu o să cheme ministrii la partid”, mai spune Traian Băsescu.

Cum ar arată destrămarea Guvernului Niculescu

Fostul președinte spune că Luca Niculescu ar putea deveni, în timp, ținta atacurilor social-democraților. Declarația vine după ce, în guvernarea anterioară condusă de Ilie Bolojan, fostul premier a fost atacat des de PSD în spațiul public.

Eu nu exclud posibilitatea ca la un moment dat Luca Niculescu, premierul, să devină ținta lui Grindeanu. În atacuri, dacă merge ceva prost. Sau dacă vor fi măsuri care nu vor fi pe placul populației. Deci ăsta e filmul. Nu vă pot spune de ce ar accepta Luca Niculescu o formulă de asta. Pentru că el a acceptat să fie premierul PSD-ului”, a mai declarat Băsescu.

Sursa video: Digi 24

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