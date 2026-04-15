Cea mai mare donație de drone din istorie. Ucraina va primi cel puțin 120.000 de aparate de la un aliat

Marea Britanie va furniza Ucrainei cel puțin 120.000 de drone, acesta fiind cel mai mare pachet donat din istoria sa, potrivit Live Ukraine.

Pachetul va include drone cu rază lungă de acțiune, drone de recunoaștere, drone logistice și sisteme maritime. Livrările unui lot au început deja în aprilie.

Ajutorul face parte dintr-un pachet mai amplu promis Ucrainei de Marea Britanie, în valoare de peste 4 miliarde de dolari în acest an. De asemenea, Ucraina va primi finanțare în cadrul programului ERA.

Este vorba despre o inițiativă a G7 prin care se oferă sprijin financiar Ucrainei, utilizând profiturile generate de activele rusești înghețate. Suma totală a asistenței este de 50 de miliarde de dolari până în 2027.