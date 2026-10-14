Cine este Bogdan Dumitru, numele vehiculat pentru Ministerul Inteligenței Artificiale în Guvernul Niculescu

O eventuală nominalizare ar aduce în Executiv un specialist cu aproape trei decenii de experiență în industria securității informatice și cu activitate academică în informatică și procesarea limbajului natural.

Peste două decenii la conducerea tehnologică a Bitdefender

Bogdan C. Dumitru și-a construit cea mai mare parte a carierei profesionale în domeniul securității cibernetice.

Potrivit informațiilor din profilul său profesional de pe LinkedIn, în 1997 s-a alăturat companiei SOFTWIN, unde a participat la proiectarea și dezvoltarea motorului antimalware folosit pentru AVX, produs care avea să fie rebranduit ulterior sub numele Bitdefender.

Din octombrie 2001 până în iunie 2024 a ocupat funcția de Chief Technology Officer (CTO) la Bitdefender, o perioadă de aproape 23 de ani. În această poziție, afirmă că a coordonat o echipă de peste 400 de specialiști din inginerie, dezvoltare de produse, cercetare-dezvoltare, laboratoare antimalware și experiența utilizatorului.

În iunie 2024 a trecut în poziția de Chief Scientist al companiei, funcție pe care o ocupă în prezent, potrivit datelor profesionale disponibile.

Anterior SOFTWIN, Dumitru a fost cofondator și lider tehnic al UltraSoft, un startup orientat către securitate informatică, unde a lucrat la o soluție antivirus pentru MS-DOS și Windows.

În propria prezentare profesională, el afirmă că tehnologiile la dezvoltarea cărora a participat au ajuns să stea la baza unor produse care protejează peste 500 de milioane de utilizatori la nivel mondial.

Doctorat în procesarea limbajului natural

Profilul lui Bogdan C. Dumitru nu se limitează la industria cybersecurity. El activează și în mediul universitar, la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, unde predă din 2016.

Are studii de master în matematică și informatică și un doctorat în Natural Language Processing – procesarea limbajului natural, obținut la Universitatea din București.

NLP este una dintre ramurile fundamentale ale inteligenței artificiale moderne, concentrată asupra metodelor prin care sistemele informatice pot procesa și genera limbaj uman.

Dumitru predă teoria calculabilității și complexității, iar între disciplinele prezentate în profilul său academic se află și „Computational Foundations of Transformers”, un curs de masterat în Natural Language Processing care pornește de la grafuri de calcul și diferențiere automată și ajunge la construirea unui model transformer de tip decoder-only.

Transformerele reprezintă arhitectura care stă la baza unei mari părți dintre modelele generative moderne de inteligență artificială.

Cercetare la intersecția dintre matematică și informatică

Activitatea sa științifică actuală este concentrată în special asupra combinatoricii computaționale și teoriei numerelor.

Abordarea descrisă de Dumitru presupune transformarea unor probleme matematice deschise în probleme care pot fi explorate computațional, folosind instrumente precum SAT solvers, generare exhaustivă și aritmetică rațională exactă.

În 2025 și 2026 a publicat sau a lucrat la cercetări privind, între altele, conjectura Erdős-Straus, problema Erdős-Szekeres, Costas arrays, ecuația lui Pell, probleme de teoria grafurilor și familii combinatoriale.

O parte dintre lucrări sunt realizate împreună cu cercetători și studenți. Dumitru afirmă că lucrează inclusiv cu studenți din primii ani de facultate asupra unor probleme dificile, cu obiectivul ca rezultatele să se transforme în lucrări științifice.

De la cercetare și cybersecurity la administrația centrală

Dacă informațiile privind propunerea sa la Ministerul Inteligenței Artificiale în viitorul Cabinet Niculescu se vor confirma, Bogdan C. Dumitru ar face trecerea dintr-o carieră desfășurată aproape integral în mediul tehnologic și academic către administrația centrală.