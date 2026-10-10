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Ciolacu, atac la Guvernul Bolojan: România a ajuns „pe locul 1 la scădere economică”

Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a provocat o deteriorare puternică a economiei, susținând că România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la scădere economică și înregistrează cea mai mare inflație de pe continent.
Ciolacu, atac la Guvernul Bolojan: România a ajuns „pe locul 1 la scădere economică”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
10 oct. 2026, 19:26, Politic
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„Când am predat mandatul de premier, România era pe locul 2 în UE la creștere economică. Cu Bolojan prim-ministru, a ajuns pe locul 1 la scădere economică!”, a scris Marcel Ciolacu, sâmbătă, pe Facebook.

Acesta susține că măsurile guvernamentale au dus la reducerea puterii de cumpărare a pensionarilor și salariaților, scăderea consumului și a investițiilor străine, precum și la creșterea șomajului în rândul tinerilor.

Fostul premier a criticat și politica de austeritate a actualului Executiv, afirmând că, după un an de „sacrificii necesare”, România este „mai săracă, mai îndatorată și mai singură în UE”.

În infografiile publicate, Ciolacu indică, printre altele, o creștere a cursului euro de la 5,03 lei în mai 2026 la 5,34 lei în prezent, o scădere a consumului față de 2025 și o majorare a datoriei publice și a ponderii acesteia în PIB.

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