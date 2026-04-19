Ciprian Ciucu, mesaj pentru Sorin Grindeanu: „Cum îți permiți să spui că PNL să-și schimbe premierul? PNL nu mai dansează cum cântă PSD"

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat pozițiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, acuzând blocarea coaliției.
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
19 apr. 2026, 22:03, Politic

„Cum adică îți permiți tu să spui că PNL să-și pună pe altcineva prim-ministru? Păi tu ne jignești pe noi”, a declarat Ciucu, referindu-se la afirmațiile social-democraților privind conducerea guvernului.

Edilul a susținut că astfel de poziții afectează funcționarea coaliției și întârzie reformele.

„Blochează coaliția de luni de zile și întârzie reformele necesare. Nu e timp de astfel de jocuri”, a declarat edilul.

În opinia sa, premierul trebuie să își ducă mandatul conform angajamentelor asumate.

„Ilie Bolojan își face mandatul pe care tu i l-ai dat în momentul în care ai semnat. Nu poți să vii acum să schimbi regulile jocului”, a spus Ciucu.

Primarul a subliniat că Partidul Național Liberal nu va mai accepta presiuni.

„Să fie foarte clar: PNL nu mai dansează cum cântă PSD”, a declarat primarul.

Acesta a mai afirmat că există presiuni interne și campanii de influențare în jurul subiectului.

„Se duc din județ în județ să convingă oameni. Nu știu exact toate motivele, am văzut și diverse mesaje circulate, dar nu le-am aprofundat”, a conchis Ciucu.

