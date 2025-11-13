Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul nu mai poate fi gândit exclusiv în jurul mașinilor. Prioritatea trebuie să fie mutarea oamenilor din „auto individual” în transportul în comun

Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul nu mai poate fi gândit exclusiv în jurul mașinilor. Prioritatea trebuie să fie mutarea oamenilor din „auto individual” în transportul în comun

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, spune că Bucureștiul nu mai poate fi gestionat cu politici centrate exclusiv pe șoferi și pe infrastructură rutieră clasică - pasaje, poduri și prelungiri de bulevarde - pentru că acestea „atrag și mai multe mașini”.
Ciprian Ciucu spune că Bucureștiul nu mai poate fi gândit exclusiv în jurul mașinilor. Prioritatea trebuie să fie mutarea oamenilor din „auto individual” în transportul în comun
Gabriel Negreanu
13 nov. 2025, 17:07, Politic

Într-o discuție la Gândul, acesta a vorbit despre trecerea de la o politică axată pe trafic la una de mobilitate, în care obiectivul principal este schimbarea comportamentului de deplasare al bucureștenilor.

„Dacă o să continuăm o politică care se bazează exclusiv pe poduri, pasaje, penetrații, prelungiri […] acestea vor atrage și mai multe mașini. Acest lucru este foarte clar dovedit cu studii”, a explicat Ciucu, subliniind că marile capitale europene au reușit să reducă dependența de mașina personală prin politici curajoase.

De la mașina personală la transportul public

Ciucu spune că prioritatea trebuie să fie mutarea oamenilor din „auto individual” în transportul în comun, în special pentru cei care vin zilnic din județul Ilfov sau din zonele de birouri precum Pipera.

El a dat exemplul unui sistem de tip park & ride pentru navetiști: șoferii și-ar lăsa mașina la intrarea în oraș și ar continua cu transportul public, pe bază de abonament sau cartelă, cu garanția unui timp de parcurs previzibil.

„Te duci cu mașina acolo, intri cu o cartelă la barieră și îți garantezi că ajungi în centrul orașului, în loc de o oră sau o oră și ceva, în 25 de minute”, a spus Ciucu, adăugând că un transport public „predictibil, bine conectat, curat și sigur” ar convinge foarte mulți șoferi să renunțe la mersul zilnic cu mașina.

Măsuri pozitive și negative: de la facilități, la restricții

Candidatul la Primărie vorbește despre un mix de măsuri – atât de motivare pozitivă, cât și restricții – pentru a descuraja utilizarea excesivă a mașinii personale în București.

Pe zona de restricții, Ciucu vizează în special parcarea haotică din centru.

Ciucu consideră că o parte importantă a traficului sufocant din centru vine de la mașinile care intră dimineața și „rămân pe spațiul public”, parcate oriunde se găsește loc.

„Nu ți-a luat Ciucu capacitatea de a intra cu mașina în oraș. Ți-a luat Ciucu capacitatea de a mai parca pe trotuar, la orice oră, pe bulevardul de lângă ministerul X”, spune acesta.

Taxare progresivă pe numărul de mașini. O soluție?

Întrebat dacă ia în calcul și măsuri de impozitare progresivă pentru proprietarii cu mai multe autoturisme în aceeași gospodărie, Ciucu a dat exemplul propriului sector, unde a făcut o analiză în urmă cu doi ani: „Erau peste 2000 de apartamente care aveau mai mult de 4 mașini. Nu cred că este în regulă”

Totuși, el a precizat că nivelul impozitelor nu poate fi decis la nivel de sector: „În ceea ce privește impozitarea, impozitul poate fi stabilit numai de către Consiliul General sau de către Guvern. De către sector nu se poate”

Întrebat ce ar face, în perspectiva în care ar ajunge primar general, Ciucu nu a oferit răspuns direct.

„O să fie un mix de măsuri”, a spus Ciucu.

Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
Libertatea
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CSID
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor