Ciprian Șerban, despre Sfințirea Catedralei Naționale: Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși din România

„Am avut bucuria și onoarea de a participa astăzi la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, un eveniment cu adevărat istoric pentru credincioșii ortodocși din România. (…) Un moment de profundă trăire duhovnicească și de comuniune, care va rămâne înscris în istoria credinței noastre”, a scris ministrul pe Facebook.

În timpul Slujbei de Sfințire el a stat așezat lângă ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, dar și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Astăzi are loc Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului de la București, eveniment la care participă mii de pelerini din toată țara.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un impresionant sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Printre cei care au asistat la eveniment se numără și premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan sau președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și fostul președinte Emil Constantinescu.