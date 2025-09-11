Cîțu, despre Bolojan: Când îți asumi să faci reforme, e complicat să supraviețuiești politic

El subliniază că nu există nici o măsură liberală în deciziile de până acum ale actualului Guvern.

„Eu vă spun din propria experiență, atunci când îți asumi să faci reforme, este complicat să ai și coaliția de partea ta și să supraviețuiești politic. Dacă vrei să reziști politic, nu vei face reforme. E complicat. Dacă îți asumi să faci reforme și te duci înainte, să faci reformele, va fi complicat să reziști politic și fiecare își alege destinul”, spune Florin Cîțu, întrebat ce soartă crede că va avea premierul Ilie Bolojan, dacă reformele sale eșuează.

Fostul premier afirmă că „am văzut în ultimii doi ani de zile doi premieri care au supraviețuit politic foarte bine, nu s-au făcut reforme”.

Florin Cîțu spune că „problema cea mai mare pentru România și pentru viitorul României o reprezintă soluțiile pe care le vedem implementate”.

„Din păcate, cu trei partide care se declară de dreapta la guvernare, nu există o singură măsură liberală de susținere a sectorului privat, a proprietății private, a antreprenorilor”, încheie Cîțu.