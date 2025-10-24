Comisarul european pentru energie şi locuinţe Dan Jørgensen vine luni în România

Dan Jørgensen se va afla în România pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC) organizată la București de Comisia Europeană împreună cu Ministerul Energiei.

Comisarul se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan și va avea o serie de reuniuni bilaterale cu Bogdan Ivan, ministrul Energiei, cu George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare, și cu Ion Sterian, directorul general al Transgaz. După-amiaza, comisarul va vizita Dispecerul Energetic Central național, gestionat de Transelectrica și va avea o întrevedere cu Cosmin Nicula, CFO al Transelectrica.

În prima parte a zilei, comisarul Jørgensen va găzdui reuniunea ministerială CESEC împreună cu ministrul român al energiei, Bogdan Ivan.

În cadrul acestei reuniuni, discuțiile se vor axa pe realizarea obiectivelor REPowerEU în contextul avansării negocierilor la nivelul UE cu privire la eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia. De asemenea, discuțiile vor aborda integrarea piețelor și diversificarea, cât și accelerarea proiectelor de infrastructură energetică și conectivitate ca modalități de a reduce prețul la energie și a-l face mai accesibil. Dezbaterea se va baza pe setul de acțiuni de reducere a prețurilor la energie prezentat de Comisie la începutul acestei săptămâni, inclusiv agregarea cererii de gaz pentru părțile interesate din regiune.