Controversă. Casa Albă a lansat site-ul OnlyFarms

Casa Albă a lansat site-ul OnlyFarms, o platformă pentru sprijinirea fermierilor, conform New York Post.

Pe site, cei interesați pot vizualiza subvențiile și beneficiile fermierilor americani. De asemenea, inițiatorii proiectului susțin că se poate calcula suma de bani economisită datorită deciziilor administrației.

Lansarea platformei a fost făcută în stilul lui Trump. Pe peluza Casei Albe a fost adus un tractor auriu.

Totuși, numele platformei a stârnit reacții mixte, referința la platforma pentru adulți OnlyFans fiind prea evidentă. Unii au criticat lansarea, iar alții au făcut glume pe seama aluziei. Se pare că aluzia este intenționată având scopul de a atrage atenția asupra platformei și evenimentului de lansare.