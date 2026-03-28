Prima pagină » Politic » Controversă. Casa Albă a lansat site-ul OnlyFarms

Controversă. Casa Albă a lansat site-ul OnlyFarms

Casa Albă a stârnit controverse după ce a lansat site-ul OnlyFarms. Este vorba despre o platformă dedicată fermierilor americani. Discuțiile au apărut ca urmare a apropierii evidente de numele mult mai celebrei platforme OnlyFans.
sursa foto: Telegram
Petru Mazilu
28 mart. 2026, 18:40, Politic

Casa Albă a lansat site-ul OnlyFarms, o platformă pentru sprijinirea fermierilor, conform New York Post.

Pe site, cei interesați pot vizualiza subvențiile și beneficiile fermierilor americani. De asemenea, inițiatorii proiectului susțin că se poate calcula suma de bani economisită datorită deciziilor administrației.

Lansarea platformei a fost făcută în stilul lui Trump. Pe peluza Casei Albe a fost adus un tractor auriu.

Totuși, numele platformei a stârnit reacții mixte, referința la platforma pentru adulți OnlyFans fiind prea evidentă. Unii au criticat lansarea, iar alții au făcut glume pe seama aluziei. Se pare că aluzia este intenționată având scopul de a atrage atenția asupra platformei și evenimentului de lansare.

