Criza combustibilului. Vicepremierul Tanczos Barna dezvăluie scopul Guvernului

Vicepremierul Tanczos Barna a dezvăluit scopul Guvernului legat de măsurile privind atenuarea efectelor majorării prețului combustibilului. Cel puțin să nu mai crească prețul în următoarele săptămâni, a spus Tanczos Barna.
Petru Mazilu
24 mart. 2026, 21:26, Economic

Declarația a fost făcută marți seara în cadrul unei emisiuni Digi 24.

„Minimum minimorum este să nu mai crească… două trei săptămâni să existe o oprire a acestei creșteri”, a explicat vicepremierul.

El a mai spus că „economia nu mai suportă, nici cetățenii nu mai suportă”, aceste majorări. În schimb, Tanczos Barna a spus că autoritățile nu au analizat încă scenariul raționalizării combustibilului, așa cum s-a întâmplat în alte țări.

„Nu am vorbit astăzi despre scenariul de raționalizare, nu am vorbit cu nimeni această opțiune”, a spus Tanczos Barna.

Vicepremierul a recunoscut că societatea este foarte tensionată din cauza crizelor consecutive. Singurele soluții sunt investițiile și sprijinirea populației, a precizat Tanczos Barna.

 

Sursa video: Digi24

