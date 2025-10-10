CSM îl contrazice pe premierul Ilie Bolojan privind pensiile magistraților: Comisia Europeană a considerat jalonul îndeplinit

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis vineri un comunicat de presă prin care îl corectează pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu pensiile magistraților și cu jaloanele din PNRR.

CSM anunță cum Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215 în octombrie 2024 și că singura problemă a fost legată de modul de impozitare a pensiilor.

Această problemă, potrivit instituției, a fost deja rezolvată prin primul pachet de măsuri adoptat de guvern.

Premierul Ilie Bolojan afirmase că „rezolvarea pensiilor magistraţilor” este un jalon de care depinde „o sumă de peste 200 de milioane de euro” din PNRR.

„Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanţial regimul pensionării magistraţilor (sub aspectul condiţiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024. Pe de altă parte, aceeaşi Lege nr. 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor.”, a precizat apoi CSM.

Reprezentanții CSM au explicat că Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024 a declarat neconstituționale prevederile privind impozitarea progresivă a pensiilor.

În comunicat se mai arată: „În consecinţă, Comisia Europeană a constatat că, în privinţa impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curţii Constituţionale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înţelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern. Aşadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraţilor (condiţii de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate.”

CSM a adăugat că „problema a fost deja reglementată în pachetul 1 de măsuri” și a declarat că legea nouă adoptată de guvern „nu are nicio legătură cu cerinţa formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025”.

Curtea Constituțională urmează să dea o decizie pe 20 octombrie privind legea care stabilește condițiile de pensionare și modul de calcul al pensiei pentru magistrați.

Ilie Bolojan a spus că este încrezător că „se va închide” subiectul pensiilor speciale la următoarea ședință a Curții și a amintit că acest capitol este un jalon din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România.